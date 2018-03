Kippen weer blij in de wei

Kippen mogen vanaf vandaag in een deel van Nederland weer naar buiten. Waar de ophokplicht nog van kracht blijft, moeten de eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen vanaf paaszaterdag worden gestempeld als scharrelei.

Pluimveehoudster Rian Jannink in Herme (Ov.) maakte er een heus feestje van dat de kippen vrijdagmorgen na 16 weken ophokplicht weer naar buiten mochten. Via Facebook had ze mensen uitgenodigd om er om getuige te zijn van ‘Goede Vrijdag – KippenDans-dag’. Ook RTV Oost was gevraagd er verslag van te doen.

De kippen van Rian en René Jannink mochten vrijdagmorgen weer naar buiten. Verschillende mensen en RTV Oost waren er getuige van. - Foto: Joris Telders

Zo’n 30 mensen, niet alleen uit de buurt, waren op de uitnodiging ingegaan en zagen een deel van de 12.000 Lohmann Brown Lite-hennen van Rian en René Jannink ietwat schuchter de buitenuitloop betreden. Het had vanmorgen wat geregend, maar vlak voordat de luiken open gingen, was de zon doorgebroken.

‘Dit is weer zoals het hoort’

Niet alleen de kippen waren blij. Ook pluimveehoudster Jannink was blij. “Dit is weer zoals het hoort, dacht ik toen ik de rennende kippen zag. We zijn ook blij dat wij het geluk hebben dan we onze toeslag op de eieren behouden. Dat scheelt ons ruim € 1.500 in de week. Dat is geen bonus, dat we echt nodig.”

Foto: Joris Telders

Voor de bezoekers stond de koffie en koek klaar. “Ik heb leuke gesprekken gehad met de bezoekers. Mensen krijgen zo toch een ander beeld van de ophokplicht. Ze denken dat de kippen opgepropt zitten. Dat is bij ons zeker niet het geval. Wij hebben een riante overdekte uitloop met allerlei afleidingsmateriaal.”

Ophokplicht regionaal opgeheven

Vrijdag is in 6 AI-regio’s in Limburg in het oosten van Gelderland en Overijssel (in de Achterhoek, Twente en Salland) de ophokplicht opgeheven. In de rest van Nederland blijft de ophok- en afschermplicht van kracht en moeten vanaf paaszaterdag de eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen worden gestempeld en verhandeld als scharreleieren (code 2). Op de website van Avined is informatie te vinden over de gedeeltelijke opheffing van de ophokplicht en over het stempelen van vrije-uitloopeieren.

Vrijdag is ook het dit BT-gebied rondom Oldekerk (Gr.) opgeheven. Als zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan op basis van EU-regelgeving het BT-gebied rondom Kamperveen vanaf 13 april worden opgeheven.