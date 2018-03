Exportverbod voor pluimveevlees Brasil Foods

Het Braziliaanse ministerie van landbouw Mapa heeft per direct alle export van pluimveevleesproducten van Brasil Foods SA (BRF) naar Europa verboden.

BRF is na JBS de grootste kippenvleesproducent in Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land is goed voor 50% van de totale import van pluimveevlees in de Europese Unie (EU). In 2017 werd er door vleesschandalen 20% minder vlees geïmporteerd vanuit Brazilië, maar in de jaren hiervoor was de import redelijk stabiel rond de 500.000 ton pluimveevlees. Het betreft een tijdelijke maatregel van de Mapa.

Omkoping

Volgens justitie hebben 5 door Mapa geaccrediteerde laboratoria zich laten omkopen. Ze hebben valse verklaringen gedaan, zodat met salmonella besmet vlees toch geëxporteerd kon worden. De export betreft 12 landen waaronder China, Zuid-Afrika en landen van de Europese Unie (EU). Al deze landen hanteren een norm voor salmonellabesmetting die 20% lager is dan in Brazilië. Vorig jaar ontving Mapa 410 meldingen uit die landen over te hoge salmonellabesmetting in producten van BRF. De Braziliaanse associatie van dierlijke eiwitproducenten (ABPA) stelt in een persbericht dat er uitsluitend een misverstand is over de hoeveelheid salmonella op producten en de volksgezondheid geen enkel risico loopt.

Dreiging nieuwe sancties

De EU heeft aangegeven dat de Braziliaanse overheid niet in staat blijkt voldoende controle uit te oefenen en de voedselveiligheid onvoldoende kan garanderen. De EU heeft de markt voor Braziliaanse vleesproducten al grotendeels gesloten en heeft gedreigd met nieuwe sancties indien noodzakelijk. Volgens secretaris landbouwbescherming Luis Rangel van Mapa gebruikt de EU de salmonella als onderhandelingsmiddel rond het handelsverdrag met de Mercosur.