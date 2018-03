Eicom in de fout met kwarteleieren

De kwarteleieren van Eicom komen niet van de Veluwe, zoals op de doos staat, maar uit Frankrijk.

Directeur Henk van Hamersveld van eiergroothandel Eicom bevestigt dat de kwarteleieren die hij verkoopt uit Frankrijk komen en niet van de Veluwe, zoals op de verpakking staat. Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde en Wakker dier stellen dat Eicom fraudeert met de herkomst van de eieren. De uitzending is donderdagavond 15 maart. Van Hamersveld en zijn leverancier komen ook aan het woord in het programma.

Geen Nederlandse kwarteleieren door stalbrand

Van Hamersveld legt uit dat zijn Nederlandse leverancier door stalbrand sinds december 2017 geen kwarteleieren kan leveren. Daarom komen ze tijdelijk uit Frankrijk. De eierhandelaar noemt het heel erg jammer dat dit is gebeurd. Van Hamersveld: “Ga je een keer in de fout en dan dit. Het is gewoon vreselijk pech. Er is geen opzet of geldelijk gewin in het spel. Ik word er niks wijzer van.”

Van Hamersveld legt uit dat zijn Nederlandse leverancier door stalbrand sinds december 2017 geen kwarteleieren kan leveren. - Foto: Keuringsdienst van Waarde

Franse kwartels in legbatterijen

Volgens de programmamakers zitten de Franse kwartels in legbatterijen. Van Hamersveld kan dat niet bevestigen, maar vermoedt dat dit klopt. “In Zuid-Europa zitten deze dieren vaak in batterijen.”

Uit het schap bij Jumbo

De eieren zijn bij supermarktketen Jumbo uit het schap gehaald. Dat is de enige supermarktketen waar hij kwarteleieren aan levert. Van Hamersveld heeft de verpakking inmiddels aangepast. Hij hoopt dat dit voorjaar zijn Nederlandse leverancier weer kan leveren. Eicom verkoopt wekelijks tussen de 10.000 en 20.000 kwarteleieren.