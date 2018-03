EU produceert dit jaar 3,1% meer eieren

De productie van consumptie-eieren in de Europese Unie stijgt dit jaar met 3,1%, verwachten marktexperts van de Europese Commissie.

Uit een prognose van de Commissie blijkt dat in de 5 grootste eierproducerende landen in Europa een grotere productie wordt verwacht, zowel ten opzichte van 2017 (wat voor sommige landen echter een uitzonderlijk jaar was) als ten opzichte van 2016. In aflopende volgorde gaat dat om:

Frankrijk Duitsland Italië Spanje Verenigd Koninkrijk

In 2017 was de Europese eierproductie nagenoeg stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Enkele landen produceerden fors minder eieren door zowel vogelgriepuitbraken als de fipronil-crisis.

Nederland op 6e plek

Nederland is de 6e eierproducent van Europa. Volgens de Europese prognose blijft de Nederlandse productie van consumptie-eieren stabiel ten opzichte van het niveau van 2016, voor de fipronil-crisis, toen Nederland 638.000 ton eieren produceerde. In 2017 liep de eierproductie in Nederland met 7,5% terug naar 590.000 ton.

In Frankrijk, de grootste eierproducent van Europa, steeg de productie in 2017 met 4,5% (tot 914.000 ton) en wordt in 2018 een productiestijging van 1,1% becijferd. Ook in Duitsland nam de eierproductie afgelopen jaar toe (met 2,1%) en wordt dit jaar opnieuw een plusje verwacht (van 1,6%).