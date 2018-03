Carrefour lanceert eerste kip ‘zonder geheimen’

Supermarktketen Carrefour heeft in België de eerste volledig transparante toevoerketen voor kip gelanceerd: Belchick’n.

Dit is een kip zonder geheimen, waarvan de toevoerketen volledig wordt gecontroleerd, van vleeskuikenouderdier via de broederij, het vleeskuiken naar de slachterij en de verwerker. De volledig Belgische, perfect transparante en geïntegreerde toevoerketen voor kip biedt volgens Carrefour maximale garanties omtrent de kwaliteit, de kweekomstandigheden, de verzorging van de dieren en dus de traceerbaarheid van het vlees.

Carrefour België heeft de volledige controle over alle fasen in het productieproces. De klant kan dat hele traject volgen door de QR-code op de verpakkingen van de producten te scannen.

Blockchain

Carrefour België benadrukt dat het om de eerste blockchain in de Belgische groothandel gaat. Een blockchain is een beveiligde digitale database waarin alle informatie die zijn gebruikers verzenden, is opgeslagen. Wanneer deze technologie wordt gebruikt in de voedingssector kan elke speler in de voedingsketen (producent, verwerker en distributeur) informatie over het product toevoegen, bij voorbeeld over de herkomst of behandeling. Die informatie wordt beschikbaar voor andere spelers in de keten.

Assortiment

Belchick’n kent meerdere producten: complete kippen (1,2-1,4 kilo), kippenbouten (400 gram), kippenbovenbouten (4 stuks, 400 gram), kippenbout zonder rugdeel (2 stuks, 500 gram), kippenvleugels (500 gram), kippenborstfilet (3 stuks, 600 gram) en kipfiletblokjes (400/450 gram).

Begin maart lanceerde Carrefour Frankrijk de eerste voedingsblockchain van Europa voor zijn hoevekippen van Auvergne.

Carrefour heeft in België 45 Carrefour Hypermarkten, 443 Market Supermarkten, 296 Express buurtwinkels en 179 Drive afhaalpunten. Er werken 11.500 medewerkers. Carrefour België maakt deel uit van Carrefour groep, de grootste voedingsretailer ter wereld met meer 380.000 medewerkers en meer dan 12.000 winkels in meer dan 30 landen. Carrefour groep behaalde in 2016 een omzet van € 103,7 miljard.