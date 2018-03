Bionext in geweer tegen handelsverdrag VS om bio-ei

Biologischeketenorganisatie Bionext pleit voor een aanpassing in het handelsverdrag tussen Amerika en Europa, nu het ministerie van landbouw in de Verenigde Staten nieuwe wetgeving voor de biologische sector heeft ingetrokken.

De organisatie wil dat buitenuitloop voor biologische kippen als eis wordt opgenomen in het handelsverdrag met de VS.

De nieuwe regels in de VS, die vorig jaar al werden uitgesteld, hadden buitenuitloop voor biologische legkippen moeten verplichten. Nu volstaat voor Amerikaanse legpluimveehouders een overdekte uitloop voor het predicaat biologisch. In Europa is buitenuitloop van minimaal 4 vierkante meter per kip vereist. In het huidige handelsverdrag tussen de VS en Europa worden de biologische standaarden gelijkwaardig geacht.

Binnengehouden legkippen in Amerika. Nu de strengere regelgeving voor de biologische sector definitief van de baan is hoeven ook biologische kippen niet naar buiten voor de stempel biologisch. - Foto: Reuters/Mike Blake

‘Nederlandse biopluimveehouder weggeconcurreerd’

Bionext voert aan dat biologische legpluimveehouders in Nederland het risico lopen dat hun biologische eieren weggeconcurreerd worden door de biologische eieren van binnenkippen uit de VS, omdat in Europa geïnvesteerd moet worden in grond wat de kostprijs verhoogd.

Europa importeerde afgelopen jaar een aanzienlijk volume aan eieren uit de VS. Van het totaal volume aan eieren en eiproducten dat Europa in 2017 importeerde (22.341 ton) kwam ruim de helft uit Amerika.

Bionext wijst er bovendien op dat er biologische producten vanuit de VS op de Nederlandse markt komen waarin eieren verwerkt zitten van biologische kippen die nooit buiten hebben gelopen.