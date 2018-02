Vogelgriep op pluimveebedrijf in Groningen

In het Groningse Oldekerk is zondag 25 februari vogelgriep vastgesteld.

Het gaat om een hoogpathogene variant van het type H5, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarop duiden de klinische verschijnselen. Maandagmiddag werd bekend dat het om virustype H5N6 gaat, hetzelfde type dat in december 2017 voor een besmetting zorgde op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Medewerkers van de NVWA inspecteren de pluimveehouderij in het Groningse Oldekerk waar zondag vogelgriep is vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd. - Foto: ANP

Inspectiedienst NVWA is maandag direct begonnen met de voorbereidingen voor het vergassen en ruimen van de 36.000 vleeskuikenouderdieren, nadat zondagavond de AI-besmetting bekend werd. Maandagmiddag zijn de dieren vergast. Direct daarna is halverwege de middag begonnen met het ruimen.

Maandagavond zou de laatste vrachtwagen met dode dieren vertrekken naar Rendac in Son. Daarna worden de drie stallen ontsmet en gaan ze volgens het vogelgriepprotocol voor twee weken op slot.

Maandag is begonnen met de afvoer van vergaste dieren naar Rendac in Son. - Foto: De Vries Media

Pluimveeslachterij van 2 Sisters Storteboom

In een gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen nog twee pluimveebedrijven. Deze worden gescreend op AI. In het 10 kilometer-gebied rondom het besmette bedrijf liggen 14 pluimveebedrijven en een pluimveeslachterij van 2 Sisters Storteboom. Die slachterij mag wegens de ingestelde maatregelen niet slachten.

Dinsdagochtend wordt de uitslag van de screening van de twee pluimveebedrijven in het 3-kilometergebied verwacht. Die uitslag is medebepalend voor het instellen van een corridor naar de pluimveeslachterij van 2 Sisters Storteboom in Kornhorn, net aan de grens van het 10-kilometergebied, waar de slachterij om heeft verzocht.

Kuikens ook naar collega-slachterijen

Wegens de ingestelde vervoersverboden ligt de aanvoer van slachtrijpe kuikens naar deze slachterij stil. 2 Sisters Storteboom probeert oplossingen te vinden voor de kuikens die deze week in de planning staan om te worden geslacht in deze slachterij. Omdat dit niet helemaal lukt binnen het eigen bedrijf, aldus een woordvoerster, zullen ook kuikens bij collega-slachterijen worden geslacht.

In het 10-km-gebied liggen behalve het besmette bedrijf 16 pluimveebedrijven: 2 met opfokleghennen, 5 met leghennen, 8 met vleeskuikens en 1 met vleeskuikenouderdieren. Twee van die bedrijven zijn van de eigenaar van het besmette bedrijf.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw heeft een vervoersverbod afgekondigd voor pluimvee, eieren, mest en gebruikt strooisel in een gebied van 10 kilometer rond het besmette bedrijf. De landelijke ophokplicht is en blijft gehandhaafd.

Branche-organisatie Avined roept op om waakzaam te blijven op verschijnselen van vogelgriep en alle noodzakelijks maatregelen in acht te nemen.