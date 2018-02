Top 3 EU-pluimveevleesexport vlak bij elkaar

De EU-export van pluimveevlees is vorig jaar met 45.639 ton (2,9%) gestegen tot 1.662.300 ton, terwijl de EU-import met 96.419 is gedaald tot 805.704 ton (-10,6%).

Bij de uitvoer noteerde de top 3 een flinke groei ten opzichte van 2015: de uitvoer naar Oekraïne (aandeel 9,8%) steeg met 42%, naar Hongkong (aandeel 8,9%) met 20% en naar Ghana (aandeel 8,1%) met maar liefst 75,5%. De uitvoer naar Zuid-Afrika, in 2016 met voorsprong lijstaanvoerder met een aandeel van 16,7%, daalde met 72% naar de zevende plek van exportbestemmingen met een aandeel van 4,6%.

Bij de invoer voeren Brazilië en Thailand al jarenlang de lijst van herkomstlanden aan. Vorig jaar kwam 49,8% van de EU-import uit Brazilië en 32,9% uit Thailand.

Invoer Oekraïne groeide flink

Oekraïne volgt met een aandeel van 9,9%. De invoer vanuit dit Oost-Europese land groeide met 66,5%. Daarmee is het aandeel van Thailand aardig stabiel, terwijl het aandeel van Brazilië de dalende lijn van de laatste jaren doorzet. In 2006 zat het aandeel van Brazilië in de EU-invoer op zijn top met 78,3%. De 401.168 ton pluimveevlees die Brazilië vorig jaar naar de EU exporteerde was meer dan 100.000 ton (meer dan 20%) minder dan de hoeveelheid die in de jaren 2013 tot en met 2016 vanuit dit Zuid-Amerikaanse land elk jaar de EU binnenkwam.