SP en PvdD willen opheldering over brand pluimveestal

Kamerleden Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Frank Futselaar (SP) vragen opheldering van de minister over de brand in Woudenberg (Utrecht) waarbij 30.000 kippen zijn omgekomen.

Ouwehand wil weten of de afgebrande stal was gebouwd voor 2014. Sinds 1 april 2014 gelden nieuwe brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit. De Partij voor de Dieren vraagt de minister een inventarisatie te maken van stalbranden en daarbij onder andere te kijken of er een luchtwasser aanwezig was.

Volgens de PvdD kan er geen grens worden gesteld aan het aantal dieren dat slachtoffer zou kunnen worden van een stalbrand. De enig acceptabele grens voor Ouwehand is nul dierlijke slachtoffers.

SP‘er Futselaar refereert aan een eerdere brand op hetzelfde bedrijf, waarbij 80.000 kippen omkwamen. Hij wil weten hoe het kan dat de pluimveehouder in Woudenberg zijn bedrijf heeft mogen voortzetten zonder dat de veiligheid van het pluimvee was gegarandeerd.