NVWA krijgt uitstel in fipronil-rechtszaak

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een eenmalig uitstel van zes weken gekregen van de rechtbank, in de dagvaarding door onder andere de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), NOP en LTO.

De rechtszaak was aangespannen naar aanleiding van de fipronil-crisis. De NVP meldt dat de landsadvocaat op 29 maart met een antwoord moet komen.

Nalatig handelen door NVWA

NVP, NOP, LTO, Barentskrans en diverse pluimveehouders dagvaardden half december de NVWA vanwege nalatigheid en onzorgvuldig handelen. De NVWA kreeg eind 2016 al de eerste signalen over het gebruik van fipronil bij leghennen. Als de NVWA toen sneller en anders had gehandeld, was de schade voor pluimveehouders en de pluimveesector veel kleiner geweest, stellen de partijen.