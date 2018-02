NOP past notering kooi-eieren aan

De Begeleidingcommissie van de NOP-richtprijs heeft de uitgangspunten voor de eiernotering NOP-richtprijs voor kooi-/kolonie-eieren aangepast.

De aanleiding is het ontbreken, sinds enkele weken, van prijsopgaven vanuit de eierhandel, in combinatie met sterk gedaalde Franse Rungis-notering. In de plaats van prijsopgaven vanuit de eierhandel is met ingang van deze week de notering Weser-Ems Verarbeitung, een notering voor kooi-eieren bestemd voor de industrie, opgenomen in de NOP-richtprijs.

Drie noteringen als basis

De NOP-richtprijs kende drie noteringen als basis, die elk voor een derde meetelden: de Franse Rungis-notering voor kooieieren voor de industrie, de Duitse Weser-Ems notering voor tafel-kooi-eieren (Weser Ems Haltungsform 3) en de prijsopgaven vanuit de Nederlandse eierhandel, de zogenoemde A-not, ook voor eieren met bestemming industrie/verwerking. In de berekening van de NOP-richtprijs was een ‘veiligheid’ ingebouwd door de A-not te koppelen aan de Rungis-notering; de A-not mocht niet meer dan een maximaal bedrag lager zijn dan de Rungis-notering.

Geen reëel beeld van markt

De laatste weken van 2017 bleek de Duitse Weser-Ems-notering eerder en sneller te dalen dat de Rungis-notering en daarmee ook dan de NOP-richtprijs. Volgens eierhandelaren was de Rungis-notering te hoog en geen goede weergave van de markt. Ze zeiden ook dat daardoor de NOP-richtprijs uit de pas was gaan lopen en niet langer een reëel beeld van de markt gaf. De vier eierhandelaren die via hun branchevereniging Anevei wekelijks een prijsopgave deden aan de Begeleidingscommissie, stopten daarmee. En begin van dit jaar besloten enkele eierhandelaren legpluimveehouders niet langer, volgens afspraak/contract, uit de betalen op basis van de NOP-richtprijs, maar op basis van de Weser-Ems-notering voor industrie-kooi-eieren.

Verpakkingsruimte van eieren. Foto: Bart Nijs

Ontbrekende inbreng van A-not vervangen

Inmiddels is Rungis-notering fors gedaald en kan de ontbrekende A-not niet worden meegerekend via de koppeling met Rungis. Daarom heeft de Begeleidingscommissie besloten om de ontbrekende inbreng van de A-not te vervangen door een andere parameter, namelijk de Weser-Ems Verarbeitung. Zodat de NOP-richtprijs toch gebaseerd is op drie bronnen, twee voor industrie-eieren en eentje voor tafeleieren. De Begeleidingscommissie hoopt dat dit een tijdelijke aanpassing is en dat de eierhandelaren/verwerkers spoedig weer prijs-opgaven zullen gaan doen.

Wellicht permanent

Eind deze maand zal dit onderwerp van gesprek zijn tussen NOP-Begeleidingscommissie en Anevei, tijdens een al eerder afgesproken overleg. Maar als het niet lukt om weer prijsopgaven vanuit de eierhandel, wordt de aanpassing wellicht permanent, aldus de NOP-Begeleidingscommissie.