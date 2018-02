Koninklijke zwanen overleden aan vogelgriep

In het Verenigd Koninkrijk zijn 7 knobbelzwanen waarschijnlijk overleden aan vogelgriep.

Volgens de krant The Sun zijn de dieren gestorven aan het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N6. De zwanen maakten deel uit van een groep zwanen bij Windsor en waren in bezit van koningin Elizabeth.

Vogelgriep in Windsor

De koningin is volgens het blad erg geschrokken van de dood van ‘haar’ zwanen. Alle knobbelzwanen in openbaar water zijn volgens wetten uit de 12e eeuw in bezit van de regerende monarch. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor alle walvissen en bruinvissen die binnen vijf kilometer van de Britse kust rondzwemmen.

Er loopt nog onderzoek naar de vogelgriepuitbraak in Windsor. In de regio zijn dit jaar al 17 gevallen van vogelgriep gemeld.