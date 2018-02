Frankrijk keert ‘slachtoffers’ vogelgriep bijna € 100 miljoen uit

Franse pluimveehouders en -verwerkers krijgen een schadevergoeding vanwege vogelgriep.

De Franse regering en de EU hebben samen € 97 miljoen beschikbaar gesteld om schade te vergoeden die eendenbedrijven en andere pluimveehouders alsmede de verwerkende industrie hebben geleden door de grote uitbraken van de afgelopen twee jaar.

Langdurige blokkade bedrijven

Pluimveehouders krijgen alle schade vergoed die voortvloeit uit de langdurige blokkering van een groot aantal bedrijven. Voor die uitkering is € 77 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er € 20 miljoen voor verwerkende bedrijven, met name in de foiegrasproductie, die door de crises tijden lang zonder grondstof zaten.

Minister van landbouw Stéphane Travert heeft beloofd dat de vergoedingen vanaf het einde van deze maand uitbetaald zullen worden. Hij roept de sector tegelijk op alle mogelijke biosecurity-maatregelen te nemen om een nieuwe uitbraak dit voorjaar te voorkomen.