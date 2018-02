EU-Commissie: volksgezondheid niet in gevaar geweest bij fipronil

De volksgezondheid is niet in het gevaar geweest door de fipronil-crisis. Dat zegt de Europese Commissie in verschillende antwoorden op vragen vanuit het Europees Parlement.

Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis zegt dat de betrokken lidstaten het fipronil-probleem in de loop van augustus en september vorig jaar snel onder controle hebben gekregen. Fipronil als diergeneesmiddel Hij wil het incident niet aangrijpen om de toelating voor fipronil als insecticide te beperken. “Fipronil kan blijven worden gebruikt als diergeneesmiddel en biocide”, zegt Andriukaitis. De Europees Commissaris refereert vaak aan de ministersconferentie over de fipronil-crisis in september. Daar zijn onder meer afspraken gemaakt over een betere afstemming tussen de lidstaten, als er sprake is van mogelijke gevaren voor de volksgezondheid en tegelijk ook verdenking van strafbare feiten.