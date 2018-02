30% minder fijn stof door gezamenlijke aanpak

De uitstoot van fijn stof op pluimveebedrijven in de Regio FoodValley die hun stallen aanpassen, is met 30% gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Regio FoodValley.

Sinds een jaar zijn er met veehouders die hun stallen aanpassen extra afspraken om de uitstoot van fijn stof te verminderen. Deze aanpak is onderdeel van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen.

Minder emissie veehouderij

Dit manifest handelt over het verminderen van emissies uit veehouderijen naar de omgeving. De aandacht is in eerste instantie gericht op vermindering van de uitstoot van fijn stof door pluimveehouderijen, omdat dit regionaal gezondheidseffecten kan hebben. De aanpak richt zich vooral op fijnstofreductie aan de bron. Bijzonder is dat de extra maatregelen ook vaak zijn toegepast in bestaande stallen.

Deze nieuwe manier van vergunningverlening wordt de komende jaren voortgezet om bij zoveel mogelijk bedrijven extra reductie te bereiken. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij voert pilots uit bij veehouderijen om nieuwe manieren van bronreductie te testen. Naar verwachting levert dit meer haalbare en betaalbare technieken op voor reductie van fijn stof, zodat vermindering mogelijk wordt.