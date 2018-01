Vogelgriep bij hobbyhouder Rhoon

Bij dieren van een hobbyhouder in het Zuid-Hollandse Rhoon (net onder Rotterdam) is hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld.

Pluimveevakgroep LTO/NOP laat dat maandag weten. LTO/NOP hernieuwt zijn oproep tot waakzaamheid in de pluimveesector. De nieuwe besmetting toont aan dat het virus nog steeds rondwaard, aldus LTO/NOP. “Waakzaamheid en hygiëne is geboden”, benadrukt de belangenbehartiger. De hobbyhouder had diverse soorten gevogelte. Die worden geruimd.

Geen aanvullende beperkende maatregelen

Omdat het geen commercieel bedrijf betreft, worden geen aanvullende beperkende maatregelen ingesteld, zoals restrictiezones. De hobbyhouder zit bovendien in een pluimvee-arm gebied. Landelijke maatregelen zoals de ophokplicht, het bezoekverbod/hygiëne-eisen, het tentoonstellingenverbod voor hobbyvogels en het strooiselprotocol voor eendenbedrijven zijn sinds december van kracht.

Het H5N6-virus is hetzelfde virustype dat op 8 december op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) werd vastgesteld, en in de maand daarna bij verschillende vogels langs het Veluwemeer werd aangetroffen. Ook in Engeland werd het virus vorige week nog aangetroffen bij wilde vogels.