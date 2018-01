Salmonellabemonstering vermeerdering versoepeld

Pluimveevermeerderingsbedrijven moeten vanaf dit jaar niet meer om de twee weken, maar om de drie weken zelf hun bedrijf bemonsteren op salmonella.

De bemonsteringsverplichting hiertoe is met ingang van 1 januari 2018 versoepeld, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Vorig jaar was de bemonsteringsverplichting aangescherpt, omdat in 2015 meer dan 1% van de Nederlandse vermeerderingskoppels besmet was met salmonella. Omdat de Nederlandse vermeerderingsbedrijven in 2016 en 2017 echter weer onder die (Europese) norm van 1% zaten, kan de verplichte bemonstering weer teruggeschroefd worden naar driewekelijks.

Monster op twee vaste momenten

Ook voor de officiele monstername geldt een verruiming. Afgelopen jaar vond die plaats op twee willekeurige momenten tijdens de productieronde, met ingang van dit jaar wordt weer officieel bemonsterd op twee vaste momenten in de cyclus: op circa 24 en 54 weken, met speling van twee weken. De wijzigingen gelden ook voor koppels die voor 1 januari zijn opgezet.