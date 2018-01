Eierhandelaren breken eiercontracten open

Meerdere eierhandelaren betalen legpluimveehouders sinds deze maand niet langer uit op basis van de NOP-richtprijs voor kooi-eieren, maar op basis van de lagere Weser Ems-notering voor industrie-eieren.

Dat scheelt pluimveehouders met verrijkte kooi of koloniehuisvesting tienduizenden euro’s aan eierinkomsten per week. In Nederland is er een handvol eierhandelaren/verwerkers van verrijkte kooi-eieren en er zijn enkele tientallen pluimveehouders die deze eieren produceren. Hoeveel van die pluimveehouder prijsafspraken hebben op basis van de NOP-richtprijs, is niet duidelijk. Er zijn pluimveehouders die prijsafspraken hebben tegen een vaste kiloprijs of op basis van een andere notering. Ook doen sommige pluimveehouders rechtstreeks zaken met Duitse afnemers op basis van een Duitse notering.

Contracten eenzijdig opengebroken door 4 eierhandelaren

Vier eierhandelaren hebben contracten op basis van de NOP-richtprijs éénzijdig opengebroken en betalen niet meer uit op basis van de NOP-richtprijs, maar – met terugwerkende kracht vanaf week 1 – op basis van de Weser Ems kooi-industrie-notering. Het verschil tussen die NOP-notering en die Duitse notering lag in week 1 op 54 cent per kilo, in week 2 op 43 cent.

Zeker 2 eierhandelaren/eierverwerkers hebben hun leveranciers begin vorige week een mail gestuurd; het zijn mails met nagenoeg dezelfde tekst. Daarin schrijven de handelaren dat sinds december de NOP-notering uit de pas is gaan lopen; en dat dit vooral komt doordat de Franse industrienotering van Rungis, die in de NOP-prijsnotering is verwerkt, is doorgeschoten tot een te hoog niveau.

‘Franse notering geen goede afspiegeling meer van markt’

Eierhandelaren hebben via hun brancheorganisatie Anevei bij de organisatie van pluimveehouders NOP, die de NOP-richtprijs samenstelt, aangekaart dat de Franse notering geen goede afspiegeling meer is van de internationale kooi/industrie markt, maar een notering is geworden voor specifiek Franse kooi-eieren. De LTO/NOP-Begeleidingscommissie NOP-richtprijs is echter niet bereid de berekeningswijze en samenstelling van de NOP-richtprijs aan te passen, zoals Anevei vraagt. In de NOP-richtprijs zitten de Weser Ems-notering voor (tafel)kooi-eieren, de Rungis-notering voor industrie-eieren en een prijsopgave van de Nederlandse eierhandelaren.

Omdat overleg tussen Anevei en NOP voor eierhandelaren niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, doen de handelaren al 3 weken geen prijsopgave meer voor de NOP-richtprijs

Voorzitter Jan Willen Lagerweij van die Begeleidingscommissie zegt begrip te hebben voor de situatie van de eierhandelaren, maar “Wij gaan niet zo maar iets aan de uitgangspunten van de richtprijs veranderen, als de marktomstandigheden veranderen. Dat doen we alleen als er iets is veranderd aan de systematiek van een notering. Als marktomstandigheden, zoals in Frankrijk, zodanig veranderen dat de handel die prijs niet kan maken, moeten de handelaren dat met hun leveranciers oplossen.”

Omdat overleg tussen Anevei en NOP voor de eierhandelaren niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, doen de eierhandelaren al 3 weken geen prijsopgave meer voor de NOP-richtprijs.

‘Totdat NOP-commissie tot inkeer komt’

In hun mails aan pluimveehouders schrijven de 2 eierhandelaren dat zij hun prijzen de komende weken ook zullen baseren op de Weser Ems-notering ‘totdat de NOP-commissie tot inkeer komt en marktconforme prijzen publiceert’.

Betrokken eierhandelaren willen of kunnen niet reageren.