Efficiëntere productie broedeieren scheelt 8.000 ton voer

De productie van broedeieren van vleeskuikenouderdieren is de afgelopen vijf jaar efficiënter geworden.

Bij een nauwelijks veranderde voeropname per moederdier (rond 45,5 kilo) is de productie met 9 broedeieren toegenomen. Dit blijkt uit een inventarisatie door Wageningen UR op 14 vermeerderingsbedrijven met in totaal 46 stallen.

Per jaar 5,6% minder voer nodig

Volgens onderzoeker Rick van Emous, die hierover schrijft hierover in ‘Bravo’, het blad van vermeerderaars en opfokkers, is door de efficiëntere broedeiproductie per geboren vleeskuiken 5,6% minder voer nodig dan vijf jaar geleden. Dit betekent dat voor de jaarlijkse productie van 800 miljoen vleeskuikens in Nederland 8.000 ton voer (tarwe, mais, soja) minder hoeft te worden geproduceerd. Dit komt overeen met een besparing van ongeveer 1.000 hectare.