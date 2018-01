Doden van eendagskuikens loopt in Duitsland ten einde

In Duitsland wordt dit jaar een einde gemaakt aan het systematisch doden van eendagskuikens. Dat zegt Friedrich-Otto Ripke, voorzitter van de Duitse pluimveekoepel ZDG, tegenover de krant Neue Osnabrücker Zeitung.

Twee methoden van vroege geslachtsbepaling zitten in de eindfase van hun test. Eind 2018 zullen de eerste machines draaien, zegt Ripke.

Start met nieuwe techniek kost tijd

De pluimveevoorman waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Broederijen zijn niet in staat de techniek van de ene op de andere dag in te voeren. Het is nog onduidelijk hoeveel geld apparatuur kost, om het geslacht van kuikens vroegtijdig te bepalen. Ripke pleit in het gesprek met de krant voor subsidie voor broederijen die in deze techniek investeren. Voor kleine broederijen wil Ripke een vrijstelling. De kuikens van deze bedrijven zijn perfect voedsel voor roofvogels en wilde dieren in dierentuinen.

Foto: Ton Kastermans

Maatschappelijk gevoelig onderwerp

Medio 2017 presenteerde de Duitse landbouwminister Christian Schmidt prototypen van de machines voor geslachtsbepaling. De ene techniek is een soort hormoontest, na negen dagen broeden. De andere techniek werkt met licht. Bij de lichttechniek wordt na vier dagen broeden het geslacht bepaald.

In Duitsland is het doden van eendagskuikens een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Daarom investeert de regering miljoenen euro’s om te voorkomen dat jaarlijks 50 miljoen eendagskuikens worden gedood. De Duitse pluimveesector voelt de maatschappelijke druk om te werken aan het dierenwelzijn. Pluimveekoepel ZDG lanceerde daarom voorafgaand aan consumentenbeurs Grüne Woche zijn standpunt over dierenwelzijn.