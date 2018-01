Broedei-export weer in de plus

De export van broedeieren uit de Europese Unie is in 2017 weer aangetrokken nadat de afzet moeilijk verliep in het jaar daarvoor.

Van januari tot en met oktober 2017 werd 71.721 ton broedeieren geëxporteerd, 7,8% meer dan in dezelfde maanden van 2016. Dat blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie. Daarmee ligt de export weer rond het niveau van 2015. Export naar Rusland en Irak Het merendeel van de geëxporteerde broedeieren uit de EU gaat naar twee bestemmingen: Rusland en Irak. Naar Rusland, nog wel goed voor 39% van het totaal, liep de export met ruim 10% terug. Met name naar Irak neemt de broedei-export echter fors toe. In de eerste tien maanden van dit jaar ging daar 20% van het totaal geëxporteerde volume heen, een stijging van ruim 40% ten opzichte van 2016. De export naar Oekraïne nam met ruim een derde toe tot 4.522 ton, 6% van het totaal.