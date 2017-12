Britten krijgen campylobacter verder onder controle

Van de kip die in de Britse supermarkten en andere winkels worden verkocht, vertoont 6,5% nog altijd de hoogste besmettingsgraad met campylobacter.

Drie jaar geleden was dat nog bijna 20%. Bij de grote supermarkten ligt het percentage kip met de hoogste besmettingsgraad inmiddels op 5,6%. Daarbij springt winkelbedrijf Morrisons er positief uit met 2,9%. Kleinere winkels en slagers komen er echter veel slechter van af, want daar is nog altijd 17,6% van de kip te veel besmet. Over de hele linie gezien komt de bacterie nu nog voor op iets meer dan de helft van de verkochte kippen, terwijl dat drie jaar geleden nog driekwart was. Dat blijkt uit cijfers van de Foods Standards Agency (FSA).

Supermarktketen Morrisons springt er positief uit met 2,9% kip met de hoogste besmettingsgraad. Foto: EPA

Grootste bron van voedselvergiftiging in Groot-Brittannië

De daling is het resultaat van de gezamenlijke campagne van de kippensector, zowel fokkerijen als verwerkers, de verkopers van die kip en de Food Standards Agency om de zware besmetting met campylobacter onder controle te krijgen. Vooral de FSA wijst er steeds weer op dat die bacterie de grootste bron van voedselvergiftiging is in Groot-Brittannië.

Naming and shaming

De Britse tegenhanger van de NVWA neemt regelmatig een flink aantal monsters van kip uit winkels om ze op de bacterie te controleren. In het begin van de campagne, de jaren 2014 en 2015, werden de resultaten daarvan bekend gemaakt zonder namen te noemen. Vorig jaar kwam er onder het motto ‘naming and shaming’ voor het eerst lijst met besmettingsgraden per supermarkt.