BCP-vleeskuikennotering niet eerder zo laag

De BCP-vleeskuikennotering was gemiddeld dit jaar 56,3 cent. Sinds 2004 was de gemiddelde basiscontractprijs niet eerder zo laag.

Ook vertoonde de BCP dit jaar minder schommelingen dan in voorgaande jaren: in zeven weken was er een plusje van een halve cent, drie keer een daling van een halve cent en in 41 weken bleef de notering onveranderd. Deze starheid bevestigt dat de BCP weinig meebeweegt met de marktontwikkelingen. Hier is al enkele jaren sprake van. Bovenop de ‘kale’ BCP geven slachterijen soms forse toeslagen.

Vernieuwde basiscontractnotering

Dit voorjaar hebben de zeven pluimveeslachterijen achter de BCP een nieuwe notering in het leven geroepen: de vernieuwde basiscontractnotering (VCN). Deze ligt pakweg 25 cent boven de BCP, maar is bijna net zo stabiel. De BCP wordt 22 januari voor het laatst bekend gemaakt.