Peeters Pitbull-shovel gelanceerd

De Peeters Group, bekend van het merk Peecon, maakt de details bekend van zijn Pitbull minishovels na de introductie op de Intermat in Parijs.

Peeters maakt de minishovels volledig zelf in een eigen nieuwe fabriek in Etten-Leur, waar er 2.000 per jaar gebouwd kunnen worden.

De schommelende achteras heeft een gepatenteerde demping voor meer stabiliteit en als krachtbron worden viercilinder Kubota-motoren gebruikt. De hydrauliek komt van het bekende merk Linde en de assen komen van Dana-Spicer. De laadarm heeft een zoveel mogelijk open constructie om er goed doorheen te kunnen kijken.

3 modellen

Er komen 3 modellen: de X25-36, de X27-45 en de X30-45. Het eerste getal in de typeaanduiding staat voor het gewicht en het tweede getal voor het vermogen. Het grootste model, de X30-45 beschikt over een telegiek. De X30-45 heeft een 45 pk Kubota-motor, een eigen gewicht van 3 ton en een hefvermogen van 1,6 ton. De bak is tot een hoogte van 4,15 meter te heffen. Topsnelheid is 28 km/uur.

Peecon is van plan nog meer modellen te introduceren. De prijs blijft nog onbekend.