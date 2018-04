Opmerkelijk: elektrische trekker met verlengkabel komt eraan

John Deere toonde onlangs een autonome, elektrische trekker van 400 pk, waarbij de elektriciteit afkomstig is van het elektriciteitsnet, niet van een accupakket. Dat kan dankzij een slimme constructie van een op- en afrollende verlengkabel.

De trekker werd enkele maanden terug aan een select gezelschap getoond in Amerika. Europese John Deere-medewerkers willen en kunnen niks bevestigen, maar stellen wél dat het géén 1 april grap is. De officiële bekendmaking van dit prototype is gepland voor begin 2019.

Dit is John Deeres studieproject: elektrische trekker voor zwaar werk in het veld. De haspel voorop rolt de verlangkabel op en af, vergelijkbaar met de mesthaspelsystemen zoals we die al kennen in de landbouw. Het armpje voorop legt de kabel op gepaste werktuig-werkbreedte afstand neer. - Foto's: John Deere

De details van deze kabeltrekker zijn nog niet publiekelijk vrijgegeven, maar het systeem zou in staat zijn om 300 kW vermogen te leveren: een 150 kW (200 pk) elektromotor is aanwezig voor de wielen en een extra 200 kW (272 pk) elektromotor voor het aandrijven van werktuigen.

Volgens de eerste website die melding van deze trekker maakt, is het John Deeres doel om nog sterker in te zetten op volledig elektrische trekkers. Mits duurzaam de elektriciteit duurzaam is opgewekt, zou dit de snelste weg zijn naar een CO 2 -neutrale landbouw.

Dat de trekker volledig autonoom is, is niet bijzonder. Er is al jaren bekend dat John Deere achter de schermen werkt aan een robottrekker. Dat de trekker een cabine ontbeert, is wel bijzonder. Het zijn de eerste echte tekenen dat de chauffeur in de nabije toekomst langzaam verdwijnt.

Gestart in 2014

John Deere startte dit ‘kabelproject’ in 2014. In 2017 werd er flink gebouwd, waarna begin 2018 het projectteam de bevindingen presenteerde aan een consortium van universiteiten, overheidsfunctionarissen en participerende bedrijven om te zien of het project verdere financiering voor ontwikkeling moet krijgen.

Deze elektrische trekker is helemaal autonoom, een robottrekker dus. De cabine is definitief weg en dat spaart al veel gewicht en toebehoren uit.

“Met de afronding van het project hebben we nu een volledig elektrische, volledig autonome tractor die zonder enige cabine kan draaien”, stelt Philipp Lehmann, ontwikkelaar binnen John Deeres Enterprise Electric Drive Services Group. Deze afdeling houdt zich enkel en alleen bezig met het elektrisch aandrijven van (delen van) machines en wielen.

Lehmann stelt verder: “Het idee is om het vermogen ten opzichte van het eigen gewicht gunstiger te maken en om de machinekosten te verlagen. Om dat te doen, hebben we alle overbodige trekkeronderdelen verwijderd, zoals de cabine, de dieselmotor en alle hulpstukken die bij de motor horen (brandstoftank/filters).

De autonome, elektrische John Deere heeft nog geen naam en wordt naar verwachting begin 2019 in Europa voorgesteld.

John Deere zou met de komst van deze trekker al meer vervolgplannen klaar hebben. Zo zou dit concept zich prima lenen om in zogenoemde ‘zwermen’ te werken, waarbij meerdere trekkers op één perceel het werk verrichten.

Deze elektrische, autonome trekker is het zoveelste alternatieve concept op rij.

De voorloper is John Deeres ‘Sesam’ (trekkers met groot accupakket) uit 2015 en de zogenoemde Multifuel-trekker uit 2013. De Sesam rijdt ook voor 100% op elektriciteit, maar de accucapaciteit (108 Kwh) is en blijft beperkt. Met een beetje geluk kan je 4 uur rijden, waarna de trekker 3 uur aan de lader moet. In tegenstelling tot deze nieuwe volledige elektrische versie: deze kan onbeperkt blijven rijden.