Multi Tool Trac werkt aan kleine elektrotrekker

De Nederlandse ontwikkelaar van elektrische trekkers, Multi Tool Trac, werkt nu ook aan een kleine, autonome variant.

Dat zei Paul van Ham dinsdagavond 24 april op een debatbijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam. Hij werkt met 2 ingenieurs aan de nieuwe machine, die volledig elektrisch moet worden. De machine is nu in het ‘tekentafelstadium’. Van Ham verwacht dat in de loop van volgend jaar een prototype af kan zijn.

Vraag naar kleine trekkers groeit

Het huidige, hybride model is juist heel fors. Van Ham constateert een toenemende behoefte aan kleine machines. Vooral door toenemend besef van de problemen met bodemverdichting. “Afgelopen jaren zie ik op beurzen dat boeren bij hele grote trekkers juist zeggen: daar moeten we niet heen.”

Bij elektrische trekkers is gewicht een beperkende factor. Hoe kleiner, hoe minder de energiebehoefte. Ook is klein beter te verenigen met de trend naar autonome besturing.

De nieuwe machine van Multi Tool Trac moet net als de grote broer geschikt zijn voor teeltsystemen met vaste rijpaden op 3 meter. Van Ham is daar een groot voorvechter van. Zijn adagium is: ‘scheid plant en band’. Maar omdat die werkbreedte nog lang geen standaard is, moeten ook andere werkbreedtes mogelijk zijn.