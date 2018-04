Kubota toont nieuwe M4- en M6-trekkers

Kubota toont op de Spaanse landbouwmechanisatiebeurs FIMA 3 nieuwe trekkermodellen. Het gaat om 2 nieuwe M4-trekkers, en 1 nieuwe M6.

Kubota introduceert een nieuwe trekkerserie: de M4002. Deze serie bestaat uit 2 modellen, namelijk een M4062 (met 66 pk) en een M4072 (met 73 pk). Deze trekkers vervangen de huidige M6060 en M7060-modellen. De trekkers komen in de tweede helft van 2018 op de markt.

Dit is de nieuwe M4 van Kubota. De cabine is nu groter en de trekker voldoet aan de laatste emissienorm. - Foto: Thomas Goettemann

Tot 73 pk

De M4 heeft nu een grotere cabine met meer zicht rondom en voldoet aan de laatste emissienorm. Verder is er standaard klimaatregeling, luchtgeveerde stoel en een dakraam. Beide trekkers hebben een 18x18 versnellingsbak (3 groepen met 6 versnellingen). De M4072 heeft daarbij optioneel ook een Hi-Lo op de versnellingspook, en daarmee een 36x36-transmissie. Het vermogen van 66 tot 73 pk komt uit een 3,3 liter Kubota viercilindermotor. Kubota vergrootte het hefvermogen tot 2.500 kilo en vergrootte de wielbasis met 80 mm.

M6 uitsluitend met voorlader

Kubota toonde op de Spaanse FIMA ook een nieuwe M6. Één model: de M6121. Opvallend is, dat deze trekker uitsluitend geleverd wordt met een LK2100H-voorlader. De combinatie is bedoeld voor gemengde- en melkveebedrijven. De M6121 is in de basis en qua uiterlijk gelijk aan de M7-serie trekkers. De 115 pk sterke (plus 20 pk boost) M6121 is uitgerust met een 110 l/m CCLS-hydrauliekpomp. De trekker heeft een 6-trapspowershifttransmissie met 5 versnellingen, zoals in de M7002-serie.