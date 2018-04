Deutz-Fahr komt met traploze smalspoortrekker

Trekkerfabrikant Deutz-Fahr heeft een traploze smalspoortrekker ontwikkeld. De trekker heeft een vlakke vloer en krijgt een multifunctionele rijhendel. De trekker wordt in mei officieel voorgesteld.

De vlakke vloer en rijhendel zijn bijna uniek in het smalspoorsegment, want alleen Fendt kan dit ook leveren. SDF Group maakt dit bekend aan de hand van allerlei nieuwsgierigmakende korte teasers op het internet. In mei wordt de trekker officieel voorgesteld aan de pers.

Deutz-Fahr komt dit jaar met een traploze smalspoortrekker. Dit model presenteerde SDF in 2016 voor het eerst, waarbij eerst alleen 'de voorkant' werd vernieuwd. - Foto: Michel Velderman

Nu de achterkant

In 2016 vernieuwde Same Deutz-Fahr ‘de voorkant’ van het smalspoorsegment. De fabrikant introduceerde toen namelijk al een onafhankelijk geveerde vooras, een Stage IIIB-motor, betere koeling en het moderne design.

Dit is de nieuwe armleuning, zoals deze in de smalspoortrekkers wordt geplaatst. Het is gebaseerd op de multifunctionele hendel van de maaidorsers. - Foto: SDF Group

Nu vernieuwt SDF ‘de achterkant’ van de trekker. Dat wil zeggen: een nieuwe traploze CVT-transmissie zonder transmissietunnel, nieuwe cabine, en een nieuwe armleuning. De CVT is een afgeleide van de TTV-transmissie in de grotere 6.140-trekkers. En de multifunctionele hendel is gebaseerd op de hendel uit de maaidorsers.

De nieuwe trekker krijgt ook een vlakke vloer. Bijzonder, want dit is nog geen standaard in het smalspoorsegment. - Foto: SDF Group

Fendt niet langer alleen

Dit betekent een verandering in de markt van smalspoortrekkers. Want 9 jaar lang was Fendt namelijk de enige trekkerfabrikant die een traploze smalspoortrekker (introductie in 2009) kon leveren. Nu is dus ook Deutz-Fahr zo ver.