Belgische Steeno via Mechan naar Nederland

Mechan Cultuurtechniek in Amersfoort gaat het merk Steeno leveren in Nederland.

Foto: Mechan Group

Steeno is een Belgische fabrikant van ploegen, cultivatoren, woelers en bemesters. De Mechan Groep, waartoe Mechan Cultuurtechniek behoort is ook importeur van Agco merken Fendt, MF, Valtra en Fella en had geen ploeg meer in het gamma sinds de teloorgang van Vogel en Noot.

Mechan Cultuurtechniek heeft ook merken als Bogballe, Holder, Seko, Bobcat en Pronar in het gamma.