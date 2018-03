Techno Air Benelux importeert Agriwin

Techno Air Benelux is sinds maart importeur van Agriwin-bandendrukwisselsystemen. Techno Air Benelux is bekend van onder andere de Cleanfix-omkeerbare koelventilatoren.

Bijzonder aan het Agriwin-systeem is dat het standaard beschikt over een GPS-module waardoor continu slip wordt gemonitord. Wanneer te veel slip optreedt, geeft het systeem een waarschuwingssignaal naar de chauffeur. De chauffeur geeft zelf een grenswaarde (een percentage slip) in.

Het bedieningspaneel biedt een USB-aansluiting, waarmee de opgeslagen data (locatie, rijsnelheid en gebruikte bandenspanning) op een computer is uit te lezen. Optioneel levert de importeur een hydraulisch aangedreven compressor met een opbrengst van 4.000 liter per minuut.