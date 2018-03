John Deere neemt King Agro over

Deere & Company neemt King Agro over. Dit bedrijf is gespecialiseerd in carbon fiber-techniek.

Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Spanje en een productiefaciliteit in Argentinië. King Agro bouwt sinds 2015 carbon-spuitbomen voor John Deere. John Deere had al een exclusieve samenwerking met het bedrijf wat betreft de spuitbomen. Volgens de fabrikant zijn ze lichter en sterker. Nu neemt John Deere het bedrijf over, omdat dit voordelen zou bieden als het gaat om kennisuitwisseling over de ontwikkeling, productie en techniek. Familiebedrijf King Agro is een familiebedrijf met 180 werknemers en heeft een 30-jaar lange historie in het fabriceren van verschillende carbon fiber-producten. King Agro behoudt merknaam, handelsmerk en commerciële relaties.