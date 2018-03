Geen overgangstermijn voor voertuigeisen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de brancheorganisatie laten weten dat er geen versoepeling komt: de goedkeuringsplicht voor landbouwvoertuigen geldt vanaf 1 januari 2018.

Het grootste pijnpunt bij de aangescherpte eisen (die voortvloeien uit een Europese richtlijn) is dat wagens en trekkers een tweeleiding-remsysteem moeten hebben. In Nederland rijdt nog veel rond met een eenleidingsysteem, en loopt daarbij flink achter op de rest van de EU.

Tekst gaat verder onder de foto