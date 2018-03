Designprijs voor Valtra SmartTouch

Valtra’s nieuwe armleuning en SmartTouch-gebruikersinterface is bekroond met een iF Design Award.

De iF Design Award is een reeds zeventig jaar bestaande internationale onderscheiding voor de beste vormgeving van industriële producten. 6.400 ontwerpen uit 54 landen zijn dit jaar beoordeeld door een jury van 63 deskundigen.

Foto: Bob Karsten

SmartTouch staat bij Valtra voor de nieuw ontworpen armleuning en bijbehorend gebruikersinterface, geïntroduceerd in 2017. Het betekende een grote sprong vooruit in gebruiksgemak voor de trekkerfabrikant. De bedieningen zijn logisch geplaatst, goed bereikbaar en helder gestructureerd. En kennelijk niet alleen in de ogen van de dagelijkse gebruikers, maar ook in die van beroepsontwerpers.