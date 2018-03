Aantal exclusief-dealers Amazone uitgebreid

Amazone-importeur Kamps De Wild in Zevenaar heeft 2 dealers in Limburg aangewezen als ‘exclusief’ dealer voor de verkoop van Amazone landbouwmachines.

Het betreft de dealers Coenders Lottum BV in Lottum en Landtech-Zuid in Valkenburg. Coenders gaat intensief samenwerken met dealer Op ’t Root in Ospel. Inclusief deze 2 nieuwe dealers telt Nederland nu 11 Amazone-exclusief dealers. Exclusief betekent dat deze bedrijven geen andere machinemerken verkopen, anders dan Amazone. Amazone maakt onder meer grondbewerkings- en zaaimachines en spuiten.

Met name de complexere werktuigen kunnen beter door exclusieve dealers verkocht worden, omdat ze meer kennis in huis hebben en een betere service kunnen garanderen, aldus Amazone-importeur Kamps de Wild. - Foto: Michel Velderman

Fors investeren in Amazone

De reden dat Kamps de Wild gelooft in exclusiviteit, is dat dealers dan ook bereid zijn om (fors) te investeren in kennis en onderdelen om deze producten in de markt te zetten. Als een dealer te veel merken naast elkaar verkoopt, is de investeringsbehoefte qua service en verkoop een stuk lager, zo verklaart Marc Slootman van Kamps De Wild. Een gevolg daarvan is weer dat met name geen goede service gegarandeerd kan worden. Overigens blijven Amazones minder complexe producten zoals cultivatoren en kopeggen wel via meerdere dealers te koop.

Foto: Kastermans

Sinds 2016, tegelijk met de komst van de Amazone-Ploegen, bouwt Kamps de Wild aan een exclusief dealernetwerk voor Amazone. Alleen in Noord-Brabant is Kamps de Wild nog in overleg met enkele dealers om te kijken wie daar exclusiviteit wil en kan krijgen. Het merendeel van de Amazone-exclusief dealers is tevens Claas-dealer, dat ook via Kamps de Wild wordt geïmporteerd.