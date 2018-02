Video: mega-dronespuit van Chinese Zoomlion

De divisie landbouwmachines van Zoomlion, een toonaangevende Chinese fabrikant van onder meer bouwmachines, heeft een paar meerrotor-drones geïntroduceerd voor het spuiten van gewassen.

Het lijkt erop dat er meer en meer grote drones ontwikkeld worden. Deze zogenoemde vierrotor Z-LION-20-drone en de achtrotor Z-LION-18 (die aan het uiteinde en halverwege elk van de vier armen een rotor heeft) worden geleverd met een omgekeerd koepelvormig reservoir voor sproeivloeistof, dat aan de onderkant van het drone-chassis is bevestigd. De sproeikoppen bevinden zich direct onder de rotoraandrijfmotoren, waarvan Zoomlion zegt dat deze de spray in het gewasluifel of op sproeibalken of valpijpen voortstuwt.

De Zoomlion Z-LION-18 spuitdrone heeft acht elektrisch aangedreven hefrotoren, die zijn gerangschikt in buitenboord- en binnenboordsposities langs elk van de vier rotorarmen.

Ultrasone sensor

Een ultrasone sensor is een optie om te helpen een consistente spuithoogte boven gewassen te behouden en om de UAV’s in staat te stellen te werken op heuvelachtig of glooiend terrein, boven bomen enzovoort.

Een professioneel flight control-systeem is inbegrepen, gekleurde ledstriplampen houden de rotorcraft zichtbaar bij weinig licht en opvouwbare rotorarmen verminderen de omvang van de UAV’s voor transport.

Sproeikoppen kunnen aan het einde van elke rotorarm of enkele, dubbele of drievoudige nozzleconfiguraties worden geplaatst.

Gewicht en capaciteit

De Z-LION-20 is 2,6 meter breed, weegt 21 kilo en heeft een laadvermogen van 15 kilo. Volgens Zoomlion-vertegenwoordigers heeft hij een werksnelheid van 3 tot 8 kilometer per uur, wat grofweg neerkomt op 2 tot 4 hectare per uur.

Zoomlion’s grotere achtrotor Z-LION-18 is 3 meter breed en zou een capaciteit kunnen halen tot 13 hectare per uur, via drie spuitdoppen per rotorarm en bij snelheden tot 8 kilometer per uur. De Z-Lion-20 weegt 30 kilo en heeft een laadvermogen van 18 kilo. De drones met meerdere rotoreenheden hebben sproeisets voor gewassen en bomen. Detail: Zoomlion is een Chinese gigant en wil in de toekomst naast trekkerfabrikant van formaat worden wat betreft landbouwmachines.