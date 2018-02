Trekkerverkoop explodeert in december

In de maand december leverden de Nederlandse trekkerimporteurs 647 trekkers af aan eindgebruikers. Een relatief record voor deze maand. Maar niet iedereen gelooft dit cijfer. De vooruitzichten voor 2018 lijken goed.

De 647 trekkers staan voor ruim 21% van het totale aantal afgeleverde trekkers van 3.030 stuks in 2017. Niet eerder werden er relatief gezien zoveel trekkers in de laatste maand afgeleverd. De meeste importeurs houden het erop dat de zogenoemde mother regulation die veroorzaker is van deze explosie. Deze regeling stelt immers dat trekkers vanaf 1 januari 2018 aan nieuwe voertuigeisen moeten voldoen, waaronder een dubbelleidings-remsysteem. Dealers zouden veel trekkers daarom in de decembermaand nog willen registreren, om zo onder alle verplichtingen uit te komen van die mother regulation.

Veel orders in december

Uit diverse gesprekken blijkt dat onder andere de merken New Holland en Case-IH flink hebben verkocht. Andere merken, waaronder John Deere, herkennen zich zeker niet. De Mechan Groep, importeur van onder andere de merken Fendt, MF en Valtra, herkent de stijging in december wel, net als Deutz-Fahr wel en wijdt het grotendeels aan de positieve sfeer in de markt. Bijzonder is dat naast het hoge aantal afgeleverde trekkers, er ook veel orders werden geplaatst in december. Dat betekent dat rooskleurige verkoopcijfers voorlopig aanhouden.

RDW-regeling

Trekkers versneld registreren of verkopen in 2017 was eigenlijk ook niet nodig, omdat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een regeling in het leven heeft geroepen waarbij je voorradige 2017-trekkers vroegtijdig kon laten registreren om zo onder de mother regulation uit te komen. Kennelijk was niet elke importeur van deze regeling op de hoogte.

Twijfel aan verkoopaantallen

Enkele importeurs twijfelen sterk aan de waarheid van de verkoopaantallen zoals de Fedecom ze vrijgeeft. Het gebeurt immers op vrijwillige basis, waarbij het zou moeten gaan om trekkers die afgeleverd zijn aan de eindklant. Maar hoe een importeur daarmee omgaat, verschilt fors. Waar de één het houdt aan de order aan de dealer, gaat een ander een stap verder en telt ook de voorraadtrekkers erbij. Meerdere importeurs geven aan een trekkerkenteken te willen, omdat de verkoopcijfers dan veel transparanter en eerlijker naar buiten komen.

Terugkijkend naar de marktaandelen van 2016, die de Fedecom altijd met een jaar vertraging vrijgeeft, is het vooral Valtra die bijna met 3% het marktaandeel zag stijgen naar 7%.