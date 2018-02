Spuitmachinefabrikant Dubex vraagt faillissement aan

Spuitmachinefabrikant Dubex in het Groningse Stadskanaal heeft faillissement aangevraagd.

Directie en de curator brengen nu alle feiten en mogelijkheden in kaart om binnen zes weken te besluiten of een doorstart of overname haalbaar is. Het bedrijf draait nu door, alle medewerkers – die op 12 februari zijn geïnformeerd – zijn aan het werk. Onderdelen voor de 2.000 tot 2.500 Dubex spuiten die in Nederland rondrijden, worden uitgeleverd en orders worden nog steeds omgezet in nieuwe machines.

Teruglopende prijzen akkerbouwgewassen

“De winstgevendheid van Dubex stond al jaren onder druk”, aldus directeur Nico Dubbelboer. “We hebben nu te kampen met een fors teruglopend orderboek, simpelweg omdat de prijzen van akkerbouwgewassen flink terug zijn gelopen en de vooruitzichten niet positief zijn in Nederland en Duitsland.

Beide landen zijn goed voor 80% tot 90% van Dubex’ omzet.” Toch heeft de directeur goede hoop op een doorstart of overname. Hij stelt: “We hebben zojuist een Duitse certificering binnen zodat onze spuiten in Duitsland met subsidie verkocht kunnen worden. En die heb je simpelweg nodig om te kunnen verkopen”. Dubbelboer hoopt dat mogelijke nieuwe partners of overnamekandidaten zich op korte termijn melden.

Faillissement Dubex totale verrassing

Voor de Nederlandse akkerbouwers en loonwerkers, concurrenten en de brancheorganisatie komt het faillissement als een totale verrassing. Dubex stond immers niet bekend als een bedrijf wat altijd achter de feiten aanliep en heeft een goede naam in de markt en introduceerde in 2004, 2012 en 2015 nog nieuwe zelfrijdende spuiten en zelfs hele grote spuiten met tanken groter dan 10.000 liter.

Minder subsidies voor moderne spuittechniek

Dubex’ spuitconcurrent CHD-Eefting – op een steenworp afstand van het eveneens Groningse Dubex – is een van de laatste zelfstandige spuitenfabrikanten die Nederland nog rijk is.

Directeur Albert Eefting: “Wij zien ook dat de markt qua aantallen is teruggelopen, met name omdat er minder subsidies beschikbaar zijn voor moderne spuittechniek. En die waren eer enkele jaren terug nog wel. En de concurrentie onder standaardspuiten tot een spuitbreedte van 30 meter is enorm toegenomen. Maar wij springen juist in op de markt dier daarboven ligt. Daarbij komt dat de vooruitzichten voor de marktprijzen voor aardappelen, uien en graan niet positief zijn. En dat maakt de markt traag. Want als de boer minder verdient of denkt te gaan verdienen, wordt er minder geïnvesteerd. Zo simpel is het. Ik betreur het faillissement van Dubex, ik gun ze dit echt niet.”

Tekst gaat verder onder de foto



Dubex spuiten hebben een goed imago, staan bekend als een technisch sterke machines tegen een gemiddelde prijs. Het mogelijke faillissement komt dan ook als een verrassing.

Fedecom: kleinere fabrikanten in lastig pakket

Volgens Theo Vulink van brancheorganisatie Fedecom is de markt van de spuiten de laatste jaren redelijk stabiel. Tegelijkertijd constateert hij dat de kleinere fabrikanten in een steeds lastiger pakket zitten. “Elke fabrikant loopt tegen hetzelfde probleem aan: hoe krijgen ze de kosten voor ontwikkeling van nieuwe technieken terugverdiend? Je ziet daar duidelijk dat meer fabrikanten ervoor kiezen om ofwel aan te sluiten bij grotere concerns om bepaalde technieken goedkoper in te kopen en tegelijk het verkoop kanaal fors te vergroten. Agrifac is zo’n voorbeeld. Maar ook de merken als Lely en Challenger sloten zich aan bij grotere concerns. Zuur is wel dat er zo steeds meer kleine zelfstandige specialisten verdwijnen. Het is eigenlijk de trots van onze branche.”

Dubex Veenkoloniaals familiebedrijf

Dubex maakt machines sinds 1953 en is een echt Veenkoloniaals familiebedrijf. Onder Pieter Dubbelboer groeide het bedrijf nationaal uit tot een belangrijke fabrikant van spuiten. De huidige directeur Nico is de derde generatie. Hij verhuisde Dubex in 1997 naar Stadskanaal.