Slimmere Pöttinger-opraapwagens

Pöttinger voegt twee grotere opraapwagens toe aan zijn Torro Combiline gamma: de 7010 en 8010.

Deze hebben een inhoud van respectievelijk 38,5 kuub (DIN) en 43 kuub (DIN). De wagens met rotorinvoer kunnen een koppel aan van 1700 Nm. Dat geldt overigens ook voor de Jumbo Combiline-wagens.

De Torro is optioneel te krijgen met een 4 tons dissel. De wagens zijn geheel Canbus-gestuurd voor het snijwerk, AutoCut-messenslijper, bodemketting, enzovoorts. Nieuw is een intelligente gestuurde as die sensoren heeft voor de snelheid, rijrichting en stuurhoek. Ook is een dynamische weeginrichting optie. Hierin is een maximaal toe te laten gewicht in te stellen. Overschrijd het gewicht tijdens het laden, dan kleurt het display rood als waarschuwing.