Prototype nieuwe Fendt 900 gespot

Fendt werkt aan een opvolger voor de huidige 800 of 900-serie trekkers.

De nieuwe Fendt is gespot als prototype. Uit de foto’s valt op te maken dat het waarschijnlijk gaat om een nieuwe Fendt 900-serie. Wat vooral opvalt, is dat het uiterlijk en cabine van de grotere 1000-serie nu ook worden toegepast op het nieuwe prototype. Maar of deze trekker ook technieken uit de 1000-serie overneemt (zoals een gesplitste aandrijflijn en het ontbreken van de groepschakeling), is niet bekend.

De foto komt van collega’s van het Duitse vakblad Profi. Op het web dwalen ook al even meerdere foto's rond van zo’n zelfde prototype.