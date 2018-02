John Deere verwacht omzetstijging met 25%

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere schroeft zijn verwachting voor de omzet in het lopende boekjaar op.

De maker van onder andere trekkers en maaidorsers profiteert van de verbeterde marktomstandigheden in de landbouw, waardoor de vraag naar zijn machines groeit.

Sterke vraag in belangrijkste afzetmarkten

Het bedrijf denkt dat de omzet in het boekjaar dat eind oktober afloopt met 25% zal stijgen. Eerder werd op een omzetgroei met circa 22% gerekend. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar klommen de inkomsten met 23% tot 6,9 miljard dollar (€ 5,5 miljard). John Deere sprak van een sterke vraag in zijn belangrijkste afzetmarkten. Het concern levert ook machines voor bouwsector en de bosbouwindustrie.

John Deere sprak van een sterke vraag in zijn belangrijkste afzetmarkten. Foto: Frank Uijlenbroek

Nettowinst van 2,1 miljard dollar

John Deere zette in de afgelopen periode wel een nettoverlies in de boeken van 535 miljoen dollar, maar dat kwam door een grote afschrijving voor de Amerikaanse belastinghervormingen. Exclusief die last werd een winst behaald van 430 miljoen dollar. De onderneming rekent voor het hele jaar op een nettowinst van 2,1 miljard dollar.