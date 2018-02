Europese mechanisatie had 10% meer omzet

De Duitse fabrikantenorganisatie VDMA constateert een flinke stijging in de omzet in 2017.

Trekker- en machinefabrikanten zouden 10% meer omzet hebben gehad. De vraag naar innovatieve techniek en de goede melkprijs van het laatste jaar zouden de voornaamste oorzaken zijn.

Niet alle trekkers al verkocht en afgeleverd

Er zijn echter ook zaken die het beeld wat vertekenen. Zo hebben aangescherpte EU-toelatingseisen per januari 2018 ervoor gezorgd dat in december vorig jaar in Europa nog veel trekkers zijn geregistreerd. Lang niet al die trekkers zijn ook al verkocht en afgeleverd aan de eindgebruiker, stelt de organisatie. Ook vermoedt de VDMA een inhaaleffect onder landbouwbedrijven na drie jaar recessie in de markt. Gemiddeld zou het inkomen onder agrariërs met 8% zijn gestegen. Vooral in Oost-Europa, Rusland en de Oekraïne is de meeste groei geweest. Duitse exporteurs hebben 30% meer afgezet richting die landen.