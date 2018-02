Bridgestone komt met trekkerband: de VX-Tractor

Bridgestone breidt zijn programma landbouwbanden uit met de zogenoemde VX-Tractor banden. Deze nieuwe bandenserie is een goedkopere variant op de bestaande ‘VT-Tractor’-serie.

Laatste, de VT-Tractor, is een band met de zogenoemde Very High Flexion (VF) techniek. De VX-Tractor ziet er praktisch hetzelfde uit, maar heeft de VF-techniek niet. De VX-Tractor is voorzien lange en diepe nokken welke een optimaal rendement garanderen, zowel op de weg als in het veld.

Bridgestone’s VX-Traktor is een reguliere trekkerband zonder VF- of IF eigenschappen en afgeleid van de bestaande VT-Traktor. Foto: Bridgestone

Diameters en kosten

De Bridgestone VX-Tractor zal beschikbaar zijn voor de achterwielen van 38 en 42 inch en voorwielen met velgdiameters van 24 tot 34 inch. Het gamma VX- banden is passend voor trekkers van 100 tot 250 pk en leverbaar vanaf medio 2018. Prijzen zijn nog niet bekend, maar een VX kost circa 7 tot 9% minder dan een VT-Tractor (bijvoorbeeld, een VT-Traktor 650/65 R38 kost € 3.667).