Automatische kogelkoppeling in ontwikkeling

Het Duitse Rockinger werkt aan een automatische kogelkoppeling. Prototypes werken in het veld. Eind dit jaar hoopt de Duitse fabrikant de automatische K80-koppeling op de markt te zetten.

Rockinger, onderdeel van Jost Group (specialist in transport en logistiek), zegt nadrukkelijk dat het een prototype betreft. De automatische kogelkoppeling werkt prima, stelt de fabrikant. Maar Rockinger is zich ervan bewust dat de huidige variant nog te groot en te duur is om succesvol te zijn. Enkele prototypes worden in de omgeving van de fabriek getest.

Het Duitse Rockinger werkt nu aan een kleinere, lichtere en goedkopere variant. Rockinger hoopt dit definitieve model eind 2018 of begin 2019 klaar te hebben. Het idee werd op de Agritechnica 2015 gepresenteerd.

Rockinger test een prototype van de automatische kogelkoppeling. Het streven is om eind 2018 een goedkoper, lichter en kleiner definitief model klaar te hebben. - Foto: Rockinger

Model moet krimpen

De werking is in één keer duidelijk in de video hieronder. De chauffeur rijdt achterwaarts tegen de kogel, waardoor deze automatisch vergrendeld. Het voordeel is dat de chauffeur minder vaak hoeft in- en uit te stappen bij het af- en aankoppelen van machines, en zich daardoor tegelijk minder tussen de (gevaarlijke) machines bevindt. Ontgrendelen van de kogelkoppeling gaat met de hand, of via een bowdenkabel vanuit de cabine.

Rockinger wijst ook nog op het voordeel dat de dissel niet hoeft te bewegen bij het aankoppelen. Het is daarentegen wel noodzakelijk dat de dissel bij aankoppelen op de juiste hoogte staat.

4 ton oplegdruk

Het prototype, zoals op de foto bovenaan dit artikel, weegt volgens de fabrikant zo’n 50 kilo. Dat moet kleiner, weet Rockinger. Sinds het eerste prototype is de automatische kogelkoppeling al 60% kleiner geworden. De verkoopprijs van dit prototype wordt geschat op € 2.000, maar het doel is om dit terug te brengen naar zo’n € 1.000 tot € 1.200.

Het gaat om een 80 mm-kogel. Volgens de fabrikant is de automatische koppeling net zo sterk als een gewone K80-koppeling. Het doel is om de koppeling geschikt te maken tot 4 ton oplegdruk. Rockinger-trekhaken zijn leverbaar via Jost-World in Son (Noord-Brabant).