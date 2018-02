Amazone sluit 2017 af met recordomzet

De Duitse werktuigenfabrikant Amazone sloot 2017 af met een recordomzet: € 457 miljoen. Dat is 12,6% meer dan het voorgaande jaar.

Volgens Amazone was er grote vraag naar de in 2017 nieuw geïntroduceerde machines. Met name machines voor grondbewerking en gewasbescherming groeide bovengemiddeld veel.

Amazone zag de marktvraag significant groeien in Polen, Roemenië, Oekraïne, Kazachstan, Zuid-Afrika en Wit-Rusland. Duitsland en Oostenrijk – beide belangrijke markten voor Amazone – vertoonde ook een groei, net als Frankrijk. Het Duitse bedrijf investeerde meer dan 7% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling.