Alliance-band voor rijgewassen

Fabrikant ATG komt met een Alliance-band speciaal voor rijgewassen, de 363 VF. De flexibele band geeft minder bodemverdichting en toch een goed rijcomfort over de weg.

ATG vroeg gebruikers naar hun bandenwensen bij het werken in rijgewassen. De belangrijkste punten: meer rijkwaliteit, minder bodemverdichting en een gelijkmatiger rit. De Alliance 363 kreeg dus VF-technologie, dat wil zeggen dat hij zeer flexibel is, waardoor je met meer invering kunt werken (lagere bandendruk). En bij dezelfde bandenspanning is tot 40% meer belasting mogelijk ten opzichte van reguliere banden. Ze hebben volgens de maker een uitstekende zelfreiniging en betere tractie. Zo is er ook onder mindere weersomstandigheden langer mee door te werken. Bovendien claimt ATG een ‘bewezen brandstofbesparing’.

Foto: ATG

Zelfde rijkwaliteit op veld en weg

De banden zijn zo geconstrueerd dat ze in het veld dezelfde rijkwaliteit bieden als op de weg. Tussen de gewasrijen is de combinatie van flotatiebanden met smalle profielen toegesneden op zware en snelspuitende spuitmachines en trekkers.

Voor de Alliance 363 VF gebruikt ATG meer rubber, voor een langere levensduur. In de karkasconstructie is een stalen band opgenomen voor een gelijkmatige bodemdruk en langere levensduur van het loopvlak. De 363 VF is verkrijgbaar in de maten 270/95 R48, 230/95 R48, 270/95 R54 en 380/90 R46.