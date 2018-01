Inventaris loonbedrijf Cintégro wordt geveild

Loonbedrijf Cintégro, actief in Flevoland, Overijssel en Drenthe stopt. Alle machines van het loonbedrijf worden geveild via een onlineveiling.

Bij de veiling worden in totaal ruim 1.000 kavels aangeboden. De inventaris bevat onder andere een Agrifac Exxact SixxTraxx bietenrooier uit 2015, ruim dertig trekkers, drie New Holland combines, vier aardappelrooiers, vier wortelrooiers en diverse andere machines, banden, gereedschap en werkplaats- en kantoorinventaris.

Geen opvolger

Cris Schilder liet zijn klanten in november weten te stoppen met zijn loonbedrijf vanwege gebrek aan een opvolger. “Jammer genoeg bleken er geen gegadigden voor opvolging of overname. Ook leidden onze investeringen niet tot het gewenste resultaat. Tel daar het steeds moeilijker vinden van personeel, de kortere seizoenen en het voldoen aan te veel regels bij op en ik kon, na lang wikken en wegen, niet anders dan alle activiteiten staken”, aldus Cris Schilder. Bij Cintégro werken ongeveer 25 mensen.

Loonbedrijf Cintégro ontstond in 2011 uit een fusie van Loonbedrijf Schilder en Loonbedrijf en Opschepbedrijf Corné Vinke. Het bedrijf werkte vooral in de Noordoostpolder, maar ook in Friesland en Drenthe.

Goed onderhouden materieel

Menno Westerbrink, veilingmeester bij Troostwijk Veilingen: ‘Ik heb respect voor de moedige keuze van Cris om Cintégro te sluiten. Hij heeft er lang en zorgvuldig over nagedacht. Alle goed onderhouden materialen verdienen beslist een tweede leven. Troostwijk Veilingen streeft daarnaast naar een goede opbrengst om de eigenaar op weg te helpen bij een nieuwe start.”

De online veiling is gestart op 18 januari en sluit op 29 januari 2018. Op 27 januari wordt van 10 tot 16 uur een kijkdag gehouden op het bedrijf aan de Waterkant 19 te Ens.