Vanaf 2019 zonnekroon en drachtplant in aandachtsgebied

Areaal ingezaaid met zonnekroon (Silphium perfoliatum) en braakland met drachtplanten staan in 2019 in de lijst van toegestane invulling van ecologische aandachtsgebieden in Nederland.

Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van SGP‘er Roelof Bisschop. Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar verschillende extra opties, die door de nieuwe Omnibus-verordening van de Europese Unie zijn toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden voor ecologische aandachtsgebieden. Olifantsgras biedt biodiversiteit geen voordeel Conclusie van de Wageningse onderzoekers is dat olifantsgras (Miscanthus) geen voordeel oplevert voor de biodiversiteit. De teelt van olifantsgras is afhankelijk van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mogelijk ook van extra bemesting. Daarentegen zien de onderzoekers wel een voordeel van braakland met drachtplanten, waarbij ten minste 10 soorten drachtplanten worden ingezaaid. De minister neemt de adviezen van de Wageningse onderzoekers over. Dat betekent dat boeren vanaf aanvraagjaar 2019 arealen met zonnekroon en braakland met kunnen gebruiken gebruikt bij de invulling van ecologische aandachtsgebieden,