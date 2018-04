Stro stijgt opnieuw iets in prijs

De prijzen voor stro zetten ook deze week een stap omhoog.

Het krappe aanbod goed stro stuwt de prijs.

De prijs voor tarwestro in grote balen gaat met € 5 omhoog. Daarmee ligt de prijs nu op € 150 tot € 165 per ton, € 35 per ton boven het prijsniveau van een jaar terug. Handelaren zien dat het nog altijd moeilijk is om goed stro, maar ook hooi, te vinden. Dat maakt dat het risico op een verdere stijging van de prijzen aanwezig is.

De prijzen voor bierbostel komen deze week opnieuw niet in beweging. De notering blijft staan op € 1,85 tot € 2,00 per % droge stof. Daarmee blijft het prijsverschil ten opzichte van vorig jaar duidelijk. Dat loopt op tot 40 cent per % droge stof. Het aanbod vindt op dit moment echter goed zijn weg, dat zorgt voor een vlotte handel waarin een aanpassing van de prijs niet noodzakelijk is.

Prijs stoomschillen lager

Het aanbod aan aardappelstoomschillen neemt wat toe, maar handelaren zien dat het lastig is om dit product af te zetten. De prijs daalt dan ook met 10 cent naar € 1,40 per % droge stof. Ook bij de aardappelsnippers gaat iets van de prijs af. Aan de onderkant van de notering voor snippers van A-kwaliteit zakt de prijs met € 1. Daarmee staat de prijs nu op € 35 tot € 40 per ton.

Voor de komende weken wordt een vrijwel gelijke markt verwacht. Daarbij passen stabiele prijzen, al is de kans dat stro en hooi duurder worden duidelijk aanwezig.