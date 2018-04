Stortvloed aan rechtszaken in de pijplijn

Boeren stappen massaal naar de rechter door overheidsbesluiten. Vooral vanwege het fosfaatreductieplan zijn vele honderden boeren aan het procederen.

Om al die fosfaatzaken in goede banen te leiden zal het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in juli eerst een tiental ‘voorbeeldzaken’ behandelen.

Naast de fosfaatzaken zijn er voor boeren nog meer redenen om te procederen. Zo worden er op dit moment ook I&R-procedures voorbereid van melkveebedrijven die eerder dit jaar werden geblokkeerd en is een rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant aanstaande.

Financiële gevolgen fosfaatreductieplan

“Ik denk dat er in totaal zeker zo’n 600 tot 700 bedrijven een juridische procedure hebben lopen over het fosfaatreductieplan”, zegt advocaat Joost de Rooij van Linssen Advocaten in Tilburg. Zijn collega Jacoline Kroon, advocaat bij A&S advocaten in Wageningen, bevestigt dit aantal. Het zijn vooral procedures die gaan over de financiële gevolgen van het plan voor de bezwaarmakende veehouder. De Rooij: “De zaken waren aangebracht bij de kortgedingrechter, maar die acht een financiële beoordeling niet geschikt voor een kortgedingprocedure, maar iets voor een bodemprocedure omdat het onderzoek vergt.” Dat betekent dat deze zaken op het bordje van het CBb komen te liggen.

‘In die 10 zaken komen dan alle juridische kwesties naar voren die spelen bij het fosfaatreductieplan’

Regiezitting

Om de vele honderden zaken in goede banen te leiden is er vorige week een regiezitting geweest bij het CBb. “We hebben tijdens die zitting besproken welke vragen naar voren zullen worden gebracht en hoe we het gaan aanpakken”, zegt advocaat Jacoline Kroon. Besloten is om tijdens de CBb-zitting op 26 juli 10 ‘voorbeeldzaken’ te behandelen. Die moeten model staan voor alle honderden andere zaken. Kroon: “In die 10 zaken komen dan alle juridische kwesties naar voren die spelen bij het fosfaatreductieplan.”

‘Het gaat om het ontnemen van eigendom’

Landbouwwet

Een vraag die de juristen behandeld willen zien is of de Landbouwwet, waarop het fosfaatreductieplan is gebaseerd, wel voldoende basis biedt voor de vergaande maatregelen. Kroon: “Het gaat niet om zo maar iets, maar om het ontnemen van eigendom. Was de fosfaatreductieregeling iets wat boeren konden verwachten toen ze hun stal gingen bouwen? Kun je daar als veehouder aan worden gehouden?”

Zeker 800 knelgevallen

Kroon verwacht dat er dit jaar nog een uitspraak komt over het fosfaatreductieplan. Maar helemaal zeker is dat niet. Kroon: “Het CBb heeft al laten weten dat als er spoedgevallen over de fosfaatrechten komen, dat die voor zullen gaan, omdat dat nog meer impact heeft op boeren.”

Het aantal veehouders dat aangeeft door de fosfaatrechtenregeling in de problemen te zijn gekomen, is groot. Het aantal ingediende knelgevallen voor fosfaatrechten bij RVO ligt op zeker 800. Peter Goumans, advocaat bij Hekkelman Advocaten in Nijmegen: “Volgens mij is dat aantal net voor de sluitingsdatum van 31 maart sterk gegroeid. Ik denk dat het misschien wel verdubbeld is.”

I&R-affaire en provincie Noord-Brabant

Behalve met fosfaatzaken wordt volgens Kroon ook gewerkt aan de voorbereiding van de eerste I&R-zaken. Boeren wiens bedrijf ten onrechte op slot is gezet omdat ze ‘gefraudeerd’ zouden hebben. Om hoeveel I&R-zaken het uiteindelijk zal gaan is nog niet te zeggen. Daarnaast kunnen ook nog ieder moment de eerste rechtszaken starten tegen de provincie Brabant. Deze provincie heeft strenge regels ingevoerd om de veehouderijsector versneld te verduurzamen. Zowel ZLTO, POV als advocatenkantoor Goorts + Coppens in Helmond hebben procedures aangekondigd.