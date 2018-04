Schouten: supermarkten moeten extra eisen belonen

Supermarkten die bovenwettelijke eisen stellen moeten boeren en tuinders waarderen voor de extra inzet.

Landbouwminister Carola Schouten zegt in antwoord op Kamervragen dat het kabinet kijkt hoe de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarop kan gaan toezien. Los daarvan vindt Schouten dat ‘alle partijen in de keten een morele verantwoordelijkheid hebben én dienen te nemen dat duurzaamheid beloond wordt’.

VVD-Kamerlid Helma Lodders stelde vragen aan de minister naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe duurzaamheidskeurmerk PlanetProof van verschillende supermarkten.

Geen inzicht in contracten

De minister wil samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) nog voor de zomer meer duidelijkheid geven over de manier waarop de ACM erop kan toezien dat bovenwettelijke eisen op gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of dierenwelzijn ook daadwerkelijk gewaardeerd worden. ACM heeft nu geen inzicht in contracten tussen boeren en supermarkten. De bevoegdheden daarvoor ontbreken en de ACM heeft die taak ook niet.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Langjarige contracten

De minister zegt dat beloning van bovenwettelijke eisen niet per se in een hogere prijs tot uiting moet komen. Dat kan volgens haar ook in bijvoorbeeld leveringszekerheid over een langere periode door langjarige contracten. De minister gaat daarover praten met supermarkten en andere partijen in de keten.Schouten vindt het belangrijk dat ketenpartijen met elkaar overleggen over passende vergoedingen. “De overeengekomen vergoedingen dienen naar mijn mening zodanig te zijn dat boeren en tuinders op een economisch duurzame wijze, conform eventuele bovenwettelijke eisen, kunnen produceren”, aldus Schouten.